O Arsenal conquistou uma vitória apertada sobre o Ipswich Town, com um gol solitário de Havertz, que garantiu o triunfo por 1 a 0. Com esse resultado, a equipe londrina alcançou 36 pontos na tabela do Campeonato Inglês, posicionando-se como vice-líder, a seis pontos do Liverpool, que segue na liderança. Por outro lado, o Ipswich permanece em uma situação complicada, ocupando a 19ª posição com apenas 12 pontos.

Na partida, o Arsenal contou com a presença de três jogadores brasileiros entre os titulares: Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Apesar de Jesus ter se destacado em jogos anteriores, ele não conseguiu marcar, tendo um gol anulado por impedimento. A equipe dominou a posse de bola, mas enfrentou dificuldades na criação de oportunidades, especialmente na ausência de Saka, que está se recuperando de uma lesão.

O segundo tempo trouxe uma chance clara para o Ipswich, que quase conseguiu empatar, mas falhou na finalização. Mesmo com algumas limitações, o Arsenal conseguiu manter a vantagem e garantir os três pontos, que são cruciais para suas aspirações na competição. Em outro confronto da rodada, Brighton e Brentford não saíram do zero a zero, com um gol do Brighton sendo invalidado pelo VAR. Com esse resultado, o Brighton ocupa a 10ª posição na tabela, somando 26 pontos, enquanto o Brentford está logo atrás, em 11º lugar, com 24 pontos.

