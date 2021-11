Avalie o post

A vítima estava desaparecida há uma semana, quando foi sequestrada por rivais de uma facção criminosa

Manaus – O corpo de Virlande da Silva Soares, vulgo “Baca”, foi encontrado em estágio avançado de decomposição, enterrado em uma área de mata, no Ramal das Castanheiras, município de Iranduba, Região Metropolitana de Manaus.

Virlande estava desaparecido há uma semana, quando foi sequestrado por rivais de uma facção criminosa. Após o sequestro, familiares acionaram a polícia, que realizou as buscas.

Virlande estava desaparecido há uma semana, após ser sequestrado por rivais de uma facção criminosa (Foto: Divulgação)

Neste sábado (5), policiais receberam uma denúncia sobre um local onde foram encontrados duas covas e o corpo de um homem. A família de Virlande acompanhou toda a busca.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) atuou no local com apoio de um morador da área, que usou uma pá para retirada do corpo. Segundo a perícia, o homem apresentava pelo menos um tiro na cabeça.

Virlande fugiu da 31° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em agosto deste ano. Ele e outros detentos fugiram durante a entrega das marmitas do jantar. Um policial foi rendido durante a ação.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investigará o caso.

Policiais receberam uma denúncia sobre um local onde foram encontrados duas covas e o corpo de Virlande (Foto: Divulgação)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/11/2021

