5/5 - (2 votes)

O corpo de Jerônimo Telles, foi encontrado na tarde dessa terça-feira (24-05) após 12 dias desaparecido, ele sofreu acidente no dia 14 de Maio após acidente com a lancha que ele pilotava em frente a cidade de Santa Isabel do Rio Negro.

Segundo informações de moradores, com banzeiro de uma embarcação que passa pelo local, acabou ajudando para que o corpo sai debaixo da balsa, local onde aconteceu o acidente.

A defesa Civil foi acionada e deverá levar o corpo para o sepultamento já que está em estado de decomposição. Ele era natural de novo Airão, os familiares da vítima já estão no município.