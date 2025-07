Visuliazação: 0

A disputa entre o ex-subcomandante da Polícia Militar do Amazonas, coronel Claudenir Barbosa, e o vereador Sargento Salazar (PL) ganhou novos capítulos neste fim de semana. Em dois vídeos publicados nas redes sociais, Claudenir fez duras acusações contra o parlamentar, a quem chamou de “cheirador de pó” e classificou como “o pior bandido que já passou pela Polícia Militar”. A matéria é do site AM Post.

As declarações foram feitas em tom de desabafo, após Salazar se referir a Claudenir como “desertor”, em alusão ao seu afastamento da corporação em 2023. O coronel foi acusado de abandonar suas funções, o que resultou em processo de desligamento. Desde então, ele trava uma batalha judicial com o Estado, alegando perseguição política e motivação pessoal por parte de seus opositores.

Nos vídeos, o ex-oficial afirma possuir gravações comprometedoras do vereador consumindo entorpecentes e prometeu divulgá-las.

“Tu é um dos maiores bandidos que já possou pela Polícia Militar, e eu vou provar”, declarou Claudenir em um dos vídeos.

A escalada de acusações aumentou a tensão entre os dois, que têm histórico de desentendimentos dentro da corporação. Salazar, que hoje atua na Câmara Municipal de Manaus, ainda não se manifestou oficialmente sobre as acusações.

A polêmica movimentou as redes sociais e reacendeu debates sobre a ética de representantes políticos e militares, além de levantar questionamentos sobre o uso de acusações públicas sem provas apresentadas.

