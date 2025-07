Visuliazação: 0

Procedimento faz parte do programa itinerante de proteção animal no interior do Amazonas

A Secretaria de Proteção Animal (Sepet) concluiu, neste sábado (12), uma ação que resultou na castração gratuita de mais de 800 cães e gatos no município de Iranduba (27 km de Manaus). Realizada entre os dias 3 e 12 de julho, a iniciativa teve como objetivo controlar a população de animais, prevenir o abandono e fortalecer as ações de proteção animal no interior do estado.

Os atendimentos foram realizados por meio do Castramóvel, unidade móvel equipada para cirurgias, que ficou estacionada em local estratégico da cidade. A demanda foi alta, e todos os agendamentos foram rapidamente preenchidos, evidenciando o interesse da população pelos cuidados com os animais.

A titular da Sepet, Leda Maia, destacou que esta foi uma das maiores ações já realizadas pelo órgão em tão curto período. “Essa é uma vitória coletiva. Quando castramos um animal, evitamos ninhadas indesejadas e contribuímos para o bem-estar da comunidade”, afirmou.

Ela também ressaltou que a ação reforça o compromisso do Governo do Amazonas, por determinação do governador Wilson Lima, em ampliar e fortalecer as políticas públicas de proteção animal em todo o Estado.

A ação faz parte do programa itinerante da Sepet, que percorre municípios do interior oferecendo serviços gratuitos como castração, vacinação e vermifugação, com foco no fortalecimento da proteção animal e na redução do número de animais em situação de rua.

Nos próximos meses, novos municípios devem receber o Castramóvel, incluindo Novo Airão (a 115 km de Manaus), Humaitá (a 590 km) e Itamarati (a 985 km).

