O Corinthians teve dificuldades ao enfrentar o Comercial-SP nesta quinta-feira, 12, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O grande destaque da equipe alvinegra foi o goleiro Kauê, que fez defesas importantes no segundo tempo. No estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, o jogo foi morno no primeiro tempo, com poucas chances para cada lado. Após o intervalo, o Timão até tentou no início, mas foi ficando nervoso e o Comercial aproveitou para ir ao ataque, e levou perigo. Aos 33 minutos, o Corinthians balançou as redes, mas o bandeirinha marcou impedimento. Aos 48 minutos, Wesley chutou colocado, de longe, e fez o gol da classificação do Timãozinho para a terceira fase. O clube encara o Sport na próxima fase.

