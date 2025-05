Visuliazação: 0

O Corinthians publicou uma nota, nesta segunda-feira (14) em suas redes sociais negando qualquer participação em atividades ilícitas relacionadas as investigações da empresa Vai de Bet e seu patrocínio ao clube. A declaração afirma que o clube é ‘vítima’ e que ‘não há qualquer demostração de autoria relacionada aos fatos mencionados’. A manifestação surge após ser veiculada a informação de que o relatório parcial da Polícia Civil, que investiga irregularidades no contrato de patrocino entre Corinthians e Vai de Bet, apontou que parte do valor pago pela casa de apostas ao intermediário do negócio foi transferido a uma conta ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Informação foi dada primeiramente pelo SBT.

Segundo o relatório da polícia, cerca de R$ 1,4 milhão pago ao intermediário Alex Cassundé teria circulado por contas ligadas ao PCC. No mês de março do ano passado, uma empresa de Cassundé, chamada Rede Social Media, fez repasses de R$ 58o mil e R$ 462 mil à Neoway Soluções Intregadas, empresa fantasma que estava registrada no nome de laranja. Então, a Neoway transferiu R$ 1 milhão para a Wave Intermediações, que por sua vez tranferiu três vezes diretamente para a UJ Football Talent, no valor total de R$ 874.150. No relatório, a agência é apontada como destinatária do dinheiro desviado do Corinthians.

A empresa representa diversos jogadores brasileiros, incluindo Éder Militão, do Real Madrid e pertence a Ulisses de Souza Jorge. A agência foi apontada pelo MPSP como uma das utilizadas para lavar dinheiro do crime organizado.

Corinthians apoia investigações e reforça transparência. O Sport Club Corinthians Paulista informa que, até o momento, não há qualquer demonstração de autoria relacionada aos fatos mencionados. O presidente do Clube reafirma seu total apoio às investigações em andamento, bem… pic.twitter.com/OImnkkiqrR — Corinthians (@Corinthians) May 15, 2025