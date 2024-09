O Corinthians confirmou a extensão do contrato do volante Ryan, de apenas 21 anos, até o final de 2028. A nova negociação estabelece uma multa rescisória de R$ 130 milhões para transferências dentro do Brasil e de 100 milhões de euros para clubes internacionais.

Antes, o jogador tinha um vínculo que se encerraria em julho de 2026 e agora também recebeu um aumento em seu salário, que passa a ser de R$ 30 mil por mês. Ryan, que se destacou ao conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, teve uma temporada de estreia como profissional em que participou de 23 jogos e anotou um gol.

atleta demonstrou sua satisfação com a renovação do contrato, afirmando que é um sonho fazer parte do clube que sempre amou. Ele expressou sua gratidão ao Corinthians por todas as oportunidades recebidas.

Com a renovação, Ryan se torna uma opção importante para o técnico da equipe, Ramón Díaz, especialmente para o próximo clássico contra o São Paulo. Ele disputará uma posição no meio-campo, onde a concorrência é acirrada, mas sua recente performance e a confiança da diretoria podem garantir seu espaço na equipe titular. A decisão do Corinthians em manter Ryan no elenco reflete a confiança que a diretoria tem no potencial do jogador. A expectativa é que ele continue a se desenvolver e contribuir significativamente para o time nos próximos anos, consolidando-se como uma peça-chave no esquema tático da equipe.

