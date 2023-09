Corinthians e Fortaleza empataram por 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira, 26, na Neo Química Arena, em São Paulo. A torcida do Corinthians lotou o estádio e preparou uma bela festa em apoio ao time, mas viu os visitantes abrirem o placar com José Welison, após uma longa checagem do VAR. Yuri Alberto empatou a partida e levantou a torcida, mas o time voltou a apresentar dificuldades na criação e não conseguiu virar o duelo contra um organizado Fortaleza. Os dois times entram em campo de novo na terça-feira, 3, para definir quem irá para a final da competição. O jogo acontece às 21h30, no Castelão, na capital cearense. Quem passar do duelo brasileiro enfrentará o vencedor de LDU e Defensa y Justicia, que iniciam a outra semifinal nesta quarta-feira, 27. A final está marcada para o dia 28 de outubro, no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Punta Del Este, no Uruguai.

O time visitante não se intimidou com a festa dos donos da casa. A equipe trocava bons passes e se aproximava constantemente da área do adversário. O Corinthians finalizou pela primeira vez com Giuliano, mas o arremate esbarrou na zaga adversária e facilitou a vida do goleiro João Ricardo. A tônica da partida não mudou e o Fortaleza abriu o placar com José Welison, em escanteio cobrado por Marinho. O árbitro Esteban Ostojich chegou a anular o gol, mas voltou atrás após revisão do VAR. Atrás do placar, o Corinthians se soltou mais e conseguiu o empate aos 40 minutos da primeira etapa, com Yuri Alberto, que bateu cruzado, no canto direito de João Ricardo, após bom passe de Renato Augusto. O Leão do Pici ainda saiu na bronca com a arbitragem e reclamou de dois pênaltis não assinalados pelo juiz da partida, em lances envolvendo Bruno Pacheco e Marinho.

A intensidade caiu no segundo tempo. O início não foi bom para os cearenses, que perderam Marinho, machucado. Yago Pikachu entrou e teve três chances, mas todas pararam em Cássio. O Fortaleza aproveitava os espaços deixados pela zaga corintiana e arriscava de fora da área, mas faltou força nos arremates. Já o Corinthians se desgastou e Vanderlei Luxemburgo fez apenas duas substituições. Romero e Gustavo Moquisto entraram nas vagas de Wesley e Gabriel Moscardo. Não funcionou. O time praticamente não deu trabalho para João Ricardo e deixou o campo vaiado pela torcida. Os dois times entram em campo no sábado, 30, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Castelão, o Fortaleza recebe o Grêmio, às 16h. No mesmo dia, só que às 18h30, o Corinthians vai ao Morumbi disputar o clássico contra o São Paulo.