Segundo informações repassadas, nesta noite de terça-feira (26) aconteceu na região do médio Rio Negro, nas proximidades da Comunidade de Santa Helena Barcelos -AM, um intenso tiroteio entre a Companhia de Operações Especiais (@coe_am.pmam) contra os narcotraficantes/piratas, que estava aterrorizando a região há alguns dias.

De acordo com informações captadas na rede Social do Capitão Carpê Oficial, os caveiras da PMAM estão no local há cerca de 2 semanas com o objetivo de combater o tráfico de drogas e pirataria, porém, bateram de frente com criminosos armados com armas de guerra e entraram em confronto.

Áudios e vídeos feitos por moradores assustados da comunidade que precisaram se deitar no chão das casas temendo ser atingida por bala perdida, estão circulando pelas redes sociais.

“Um pirata que vimos subir aqui que estava baleado foi o único que sobreviveu. O resto morreu todinho. Ele entrou na casa de um morador pediu ajuda e disse: ‘só quero viver, meus amigos morreram todos só sobrou eu'” diz a moradora em um áudio.

Até o momento ainda não há informações se houveram criminosos feridos ou mortos e prisões durante a ação policial. Mais detalhes devem ser repassados pelas autoridades na quarta-feira (27).