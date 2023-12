O Corinthians fechou um acordo com a EZZE Seguros para ser a nova patrocinadora do clube. O contrato foi assinado pelo atual presidente, Duilio Monteiro Alves, mas aprovado por Augusto Melo, que assumirá o cargo no próximo ano. A marca da seguradora será estampada nas costas superiores do uniforme do time principal, substituindo a Pixbet, que continuará nos ombros. Já na equipe sub-20, que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o patrocínio estará nas omoplatas da camiseta. “Receber a EZZE no manto sagrado e em nossos projetos digitais nos deixa muito felizes, afinal o Corinthians procura a parceria de marcas arrojadas, com a energia e a visão de futuro que nosso novo patrocinador tem. Tenho certeza de que estamos plantando as sementes de uma amizade produtiva, que renderá muitos frutos na gestão que se inicia em janeiro de 2024”, disse Gilberto Corazza, superintendente de novos negócios do clube

Com a chegada da seguradora como patrocinadora, o Corinthians agora busca um novo patrocinador máster, já que a Neo Química não estará mais no centro da camisa alvinegra. O clube revelou que está negociando com duas casas de apostas e espera que os valores possam chegar a R$ 100 milhões por ano. A estreia do Corinthians no Campeonato Paulista será no dia 21 de janeiro, contra o Guarani, na Neo Química Arena. A equipe está no Grupo C, ao lado de Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Mirassol.

