Apresentando novos artistas, nesta publicação apresentamos a cantora e compositora Catleen e seu sucesso “Tourment”. Além do single “Tourment”, Catleen também tem um álbum com 8 músicas chamado “Tourment”.

‘Tourment’ cativa com seus temas românticos abordados com leveza e sutileza, tocando um grande número de pessoas com uma voz suave, acompanhada de seu belo sotaque americano em interpretações francesas. Um álbum composto por 8 faixas para uma mistura que oscila entre a música francesa e o pop, produzido pelo selo RCMB Production, que também nos oferece dois belos visuais nos clipes ‘Tourment’ e ‘Faut dire’.

Katelyn Isaacson, seu verdadeiro nome, é uma artista natural da Costa Leste, perto de Filadélfia, que atualmente reside no solo francês. Ela foi influenciada pela música desde tenra idade, ingressando no coro de sua escola aos 9 anos de idade e posteriormente fazendo aulas particulares de canto antes de prosseguir seus estudos musicais na Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles.

Catleen conseguiu interpretar lindamente todas as músicas do álbum que lhe foram propostas pelo seu produtor e letrista, Rémi Courrault, responsável e criador do selo RCMB Production. Ela sublima e consegue transmitir todas as emoções veiculadas, nos proporcionando essa bela jornada que é o projeto “Tourment”.

Dá play para ouvir o álbum completo:

