João Paulo Ferreira Quaresma, de 39 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por se passar por motorista de aplicativo para dopar, roubar e estuprar vítimas em Manaus.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, titular do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações iniciaram, em dezembro de 2023, quando uma vítima registrou um Boletim de Ocorrência (B.O), após ter sido dopada, roubada e estuprada por ele no bairro Parque Dez, na zona Centro-Sul da capital.

‘’Segundo a vítima, ela estava saindo de uma festa, por volta das 2h, quando solicitou um uber e condutor do veículo era o João Paulo. Em determinado momento, ele ofereceu uma garrafa de água e ela aceitou. Depois disso, ela ficou inconsciente até às 5h, quando foi jogada em uma rua próxima ao 23º DIP. Ela não lembrar do que aconteceu, mas além de ser roubada, há fortes indícios de violência sexual’’, esclareceu.

Conforme o delegado, já foi solicitada a prisão preventiva de João e ele se encontra foragido. Policiais foram até a casa e no trabalho do suspeito, mas ele não foi encontrado. ‘’Há dois inquéritos policiais no 23º DIP, mas há denúncias em outras unidades. Ele tem passagem pela polícia por outros roubos cometidos’’, afirmou.

A polícia orienta a população tomar cuidado ao pedir motoristas por aplicativo e que denunciem o suspeito, se o encontrarem.

‘’Segundo a vítima que fez a denúncia conosco, quando ela solicitou o uber, o aplicativo mostrava o perfil de uma mulher, mas quem chegou para buscá-la foi um homem. Pedimos que a população preste atenção nisso e que não aceite água ou balas oferecidas por esses condutores. Quem souber o paradeiro desse suspeito pode entrar em contato com a polícia pelo disque-denúncia 181 ou pelo número (92)99418-6180, do 23º DIP’’, finalizou.