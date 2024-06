O 9º Congresso Espírita Amazonense tem início em Manaus (AM), a partir das 18h30, desta quinta-feira (30), no Studio 5 Centro de Convenções. O objetivo do evento é promover reflexão, aprendizado e conexão espiritual.

Promovido pela Federação Espírita Amazonense (FEA), o encontro segue até domingo (2 de junho) e tem como tema ‘Evangelho: Roteiro de Amor’- inspirado na celebração dos 160 anos de O Evangelho Segundo O Espiritismo – obra literáriaque trata das lições de Jesus sob a interpretação da filosofia e da religião espírita.

De acordo com o presidente da FEA, Thiago Aguiar, cerca de 2 mil pessoas devem participar do congresso. Ele explica que a proposta central do encontro é trazer a figura de Jesus Cristo como exemplo e referencial de conduta para uma vida mais feliz.

O congresso contará com a participação do psicólogo e escritor Rossandro Klinjey, conhecido nacionalmente por participações em emissoras nacionais de rádio e televisão; e do escritor e conferencista Haroldo Dutra Dias. Participam também como oradores Suzana Simões, Jorge Elarrat, Andrei Moreira, Evelyn Freire, Martim Afonso, Marcelo Souto e Cacá Rezende.

Inscrições

Ainda podem ser feitas nesta quinta, pela internet, no link https://ingresso.feamazonas.org.br/eventos/cea-2024/. O valor da inscrição é R$ 200 por pessoa e o recurso é destinado integralmente aos custos do evento.

