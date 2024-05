Cerca de uma tonelada do mineral vivianita em pedras foi apreendida nesta quarta-feira (29) pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) dentro de uma embarcação, durante fiscalização na Base Fluvial Arpão 2, no Rio Negro, nas proximidades de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus). Todo o material estava escondido dentro de sacos camuflados entre latas para reciclagem.

A fiscalização foi iniciada por volta das 16h30, no ferry boat Raul Araújo. Durante a inspeção, os policiais militares, coordenados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), detectaram objetos suspeitos dentro dos sacos de lona preenchidos com as latas amassadas.

A polícia solicitou à tripulação que abrisse um dos sacos para verificação. Após a abertura, os policiais constataram a presença de pedras de vivianita, cuja origem foi comprovada pela perícia realizada pela equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). O minério é considerado raro e de alto valor comercial.

Todos os sacos com as mesmas características foram abertos, dentro dos quais foram apreendidos ao todo 936 quilos do mineral. Toda a apreensão foi avaliada em R$ 1.872.000,00.

Procedimento

Todo o mineral apreendido foi encaminhado para a equipe da Polícia Civil (PC-AM), onde o comandante da embarcação foi responsabilizado. As investigações seguirão em curso para identificar os responsáveis pela extração.

Outra apreensão

No final do mês de abril (28), cerca de 20 kg do mesmo mineral, vivianita, foram apreendidos pelas equipes da Base Arpão 2. O mineral estava escondido dentro de caixas de papelão.