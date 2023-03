A Liga do Futebol Brasileiro (Libra), grupo que reúne 18 clubes do futebol nacional (Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e outros) divulgou nesta terça-feira, 21, um relatório com divisões e cálculos do que seus times acreditam que deve ser o modelo para a divisão da verba na criação de uma liga para a organização do Campeonato Brasileiro. Além de informar os princípios e conceitos do bloco, a Libra também realizou uma simulação de quanto cada equipe receberia caso a ideia saia do papel. Na divisão, os clubes ganhariam 45% do valor de maneira igualitária, 30% de acordo com sua performance na competição e 25% referente à audiência. Atualmente, 30% é distribuído de forma igualitária, 22% por performance e 48% por audiência. Assim, a expectativa é que seja reduzida a diferença de quem está no topo até quem está na lanterna para a proporção de 3,34 vezes.

Na simulação divulgada nesta terça-feira, a Libra utilizou dados da temporada 2021 do Campeonato Brasileiro e teve como base o montante de R$ 4,25 bilhões. Nesse cenário, o Flamengo seria o maior agraciado, recebendo R$ 398,2 milhões, já que foi o time de maior audiência e o campeão. Em seguida, aparecem Corinthians (R$ 354,8 milhões), São Paulo (305,1 milhões), Palmeiras (R$ 294,6 milhões) e Fluminense (R$ 264,6 milhões). Na parte de baixo, os times que menos receberiam são Goiás (R$ 122,7 milhões), Coritiba (R$ 120,1 milhões), Red Bull Bragantino (R$ 119,7 milhões) e Cuiabá (R$ 119,1 milhões). A diferença do Flamengo para o Cuiabá, assim, seria de 3,34 vezes. Essa relação é um dos pontos que hoje ainda separa a Libra da Liga Forte Futebol (LFF), que reúne outros clubes, como Atlético-MG, Fluminense e Internacional. A LFF defende que esta diferença seja de 3,5.

Veja abaixo o ranking completo:

Flamengo – R$ 398,2 milhões

Corinthians – R$ 354,8 milhões

São Paulo – R$ 305,1 milhões

Palmeiras – R$ 294,6 milhões

Fluminense – R$ 264,6 milhões

Internacional – R$ 243,3 milhões

Vasco da Gama – R$ 234,8 milhões

Grêmio – R$ 228,1 milhões

Atlético-MG – R$ 215,3 milhões

Athletico-PR – R$ 205,8 milhões

Cruzeiro – R$ 198,3 milhões

Santos – R$ 191,9 milhões

Botafogo – R$ 174,1 milhões

Bahia – R$ 165,3 milhões

América-MG – R$ 154,8 milhões

Fortaleza – R$ 139,6 milhões

Goiás – R$ 122,7 milhões

Coritiba – R$ 120,1 milhões

Red Bull Bragantino – R$ 119,7 milhões

Cuiabá – R$ 119,1 milhões