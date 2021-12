Avalie o post

Todos os serviços do Sine/AM continuam sendo oferecidos e realizados de forma on-line

Manaus – O Sine Amazonas divulga 51 vagas de emprego para esta sexta-feira (10). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.



25 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para atendimento ao cliente, conhecimento em informática (word e Excel), habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO EM MECÂNICA AUTOMOTIVA

Escolaridade: Técnico em Mecânica Automotiva;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em mecânica automotiva em geral, experiência em coordenação de equipes, boa comunicação, informática, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SUPERVISOR DE CREDIÁRIO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para atendimento ao cliente, experiência em coordenação de equipes, boa comunicação, informática, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: TÉCNICO EM MECÂNICA

Escolaridade: Técnico em Mecânica;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção e mecânica em geral, veículo próprio, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento no preparo de grelhados e entre outros alimentos preparados na chapa, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento de confeitaria em geral, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COZINHEIRO PROFISSIONAL

Escolaridade: Ensino Médio ou Superior Completo em Gastronomia;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento no preparo de refeições regional, nacional, salgados e massas em geral, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em cortes em geral, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de operador de empilhadeira, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Escolaridade: Técnico em Eletrônica;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em componentes eletrônicos, manutenção e reparos em geral de placas eletrônicas e fontes, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em confeitaria em geral, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: LAVADOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em realizar higienização e polimento, CNH B, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: MECÂNICO DE EMPILHADEIRA A GÁS OU ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção corretiva e preventiva em empilhadeiras elétricas e a gás, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de veículos pesados e motores a diesel, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de maquinário pesado agrícola (colhedoras de cana), boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em rotinas administrativas, CNH B, boa comunicação, informática (pacote office), habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte