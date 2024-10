O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 452 vagas de emprego disponíveis para esta quinta-feira (31).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

03 VAGAS: PROMOTOR(A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego ou com experiência em Serviços de Telefonia.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado

04 VAGAS: VENDEDOR(A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego, com experiência na função e/ou Vendas de Pacotes de Telefonia.

Desejável ter cursos na área e/ou Informática Básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS VII

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego ou sem experiência na função.

Residir próximo aos bairros de Flores, Parque das Nações e Cidade Nova.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

100 VAGAS: VENDEDOR(A) INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo.

Primeiro Emprego, com ou sem experiência na função.

Ter conhecimento no segmento de calçados.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

OBS 2: Candidatos PCD’S ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

100 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS VI

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo.

Primeiro Emprego, com ou sem experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

OBS 2: Candidatos PCD’S ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

100 VAGAS: OPERADOR(A) DE CAIXA III

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo.

Primeiro Emprego, com ou sem experiência na função.

Ter conhecimento no segmento de calçados.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

OBS 2: Candidatos PCD’S ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

06 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – A.S.G.

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO II

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Direção Defensiva.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR(A)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Atendimento ao Cliente e Vendas.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Escolaridade: Ensino Superior cursando ou completo em Administração, Contabilidade, Gestão de RH ou Departamento Pessoal.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: LÍDER DE ÁREA II

Escolaridade: Ensino Superior cursando ou completo em Administração ou Tecnologia da Informação.

Com experiência na função e/ou Vendas, Liderança e Gestão de equipes.

Obrigatório ter CNH e Veículo próprio.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: AJUDANTE DE MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e em Vendas de Veículos Automotivos.

Desejável ter cursos na área e/ou Informática Avançada.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISORA DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos na área e/ou Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e em Grelhados.

Obrigatório ter cursos na área e/ou Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Atendimento ao Público, Pacote Office, Excel.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: FISCAL OPERACIONAL

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função ou como Vigilante, AGP e Inspetor.

Desejável ter cursos na área e/ou AGP, Formação de Vigilante, Liderança e CNH.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Ter conhecimento em Hidráulica, Elétrica, Construção Civil.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: LÍDER DE ÁREA

Escolaridade: Ensino Superior cursando ou completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Informática Básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

06 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter CNH E.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR(A) DE CAIXA II

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS VI

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: SALADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

04 VAGAS: GARÇOM II

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO II

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com ou sem experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

04 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com ou sem experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

08 VAGAS: CONSULTOR(A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Vendas.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA II

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Residir próximo ao bairro Tarumã.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos na área e/ou Eletricidade Básica, NR35, NR10 e SEP – Sistema Eletrônico de Potência.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e com Modulados.

Obrigatório ter cursos de Marcenaria.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

*03 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO8

Escolaridade: Ensino Fundamental completo, Médio cursando ou completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e Bombeiro Hidráulico, NR 18 e NR 35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

04 VAGAS: ELETRICISTA II

Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos na área e/ou Eletricidade (Baixa, Média e Alta Tensão), SEP – Sistema Eletrônico de Potência, NR 10, NR 18 e NR 35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

10 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo, Médio cursando ou completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou NR 18 e NR 35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

25 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS II

Escolaridade: Ensino Fundamental completo, Médio cursando ou completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

04 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter Veículo próprio (MOTO).

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter curso na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: EXTRUSOR DE MÁQUINA BALÃO DE ALTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência em Máquina Extrusora Balão de Alta.

Desejável ter curso na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: AJUDANTE DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: CONSULTOR(A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Técnicas de Vendas.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

02 VAGAS: LAVADOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter CNH B.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

04 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

