A apuração das eleições 2024 para prefeito de Manaus pode ser acompanhada em tempo real pelo portal Mário Adolfo, a partir das 16h, ao fim da votação deste domingo (06/10). Os votos serão atualizados ao mesmo tempo em que são contabilizados e publicados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A apuração poderá ser acompanhada pelo link https://marioadolfo.com/eleicoes-2024 clicando em segundo turno.

A unificação dos horários de votação no Brasil para as eleições 2024 permite que a apuração dos votos comece a ser divulgada a partir do encerramento das urnas, às 17h (horário de Brasília).

Como foi a votação de David Almeida

Como foi a votação de Alberto Neto