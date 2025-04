Visuliazação: 0

Momento de inspiração, é o que resume o 1° Encontro Anual de Adolescentes Egressos do Sistema Socioeducativo do Amazonas, realizado nesta quinta-feira (10), no Departamento de Atendimento Socioeducativo (Dase), da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), na zona centro-oeste.

Foram mais de 80 participantes – entre socioeducandos, egressos e familiares presentes – prestigiando o encontro e trocando experiências do processo, sendo orientados sobre direitos humanos e o programa #Conectados, que promove o acompanhamento e assistência social dos infratores após cumprimento de medida socioeducativa.

Com o tema ‘Despertando jovens egressos da socioeducação para oportunidades da sociedade’, o evento contou com a apresentação do depoimento de Jonas Barreto, egresso e universitário de nutrição da Universidade Nilton Lins, parceira da Sejusc na inserção de jovens no Ensino Superior.

Emocionado com o ato, ele expôs seus aprendizados e mudanças que o programa #Conectados trouxe para sua vida. “Desde o primeiro momento que eu pisei no sistema socioeducativo eles me ajudaram de um jeito que eu não imaginei. Me ajudaram a fazer tudo que eu estou fazendo hoje em dia e, graças a Deus, foi com o apoio deles que consegui. É só progresso daqui para frente”, declarou.

Soldado do Exército Brasileiro, Jonas trabalha na cozinha do quartel, auxiliando no café da manhã de seus colegas e aplica os conhecimentos adquiridos no curso de panificação da parceria entre Sejusc e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). Agora universitário, ele acredita que a faculdade é o início de uma carreira.

“O programa ajuda muito, ajuda a pessoa a mudar de vida. E com os estudos vai me ajudar ainda mais, eu pretendo melhorar no trabalho”, acrescentou.

O encontro ainda disponibilizou serviços de saúde, como exames de aferição de pressão e glicemia, além de massagem relaxante e exame de oftalmologia em parceria com a Ótica Manaus.

De acordo com a secretária executiva de Direitos da Criança e Adolescente, Rosalina Lôbo, o evento foi uma forma de dar continuidade ao processo de ressocialização dos jovens egressos, bem como prestar assistência com a entrega de cestas básicas. “Para nós, esse encontro é um marco, porque nós acompanhamos os egressos por até dois anos após medida, com um trabalho de psicólogos e assistentes sociais que acompanham esses jovens por toda essa jornada depois que eles saem do sistema socioeducativo garantindo direitos, respeito, acesso a serviços, a uma vida acadêmica continuada”, pontuou.

Conectados

Coordenado pela Secretaria Executiva de Direitos da Criança e do Adolescente (Sedca), o programa #Conectados acompanha adolescentes com atendimentos individuais e personalizados, presencialmente e online, para capacitação e reintegração na sociedade.

O #Conectados atende ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê a ressocialização de menores infratores e é composto por uma equipe multiprofissional envolvendo psicólogos, assistente social e pedagogo, que desenvolve atividades articuladas com a rede de atendimento de cada área.

A maior estratégia adotada é a articulação de parceria, tanto com instituições públicas quanto privadas, oportunizando a inserção no ensino superior e no mercado de trabalho.

