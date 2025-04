5/5 - (1 voto)

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), iniciou nesta quarta-feira (09/04) uma série de ações para prestadores de serviços turísticos em Barcelos. As atividades, que se estenderão até sábado (12/04), incluem visitas técnicas, cadastro de prestadores no sistema Cadastur, adesão à plataforma digital Amazonas To Go, informações sobre o programa + Crédito Amazonas Turismo, e o Workshop Turismo Sustentável.

O presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, destacou que a iniciativa faz parte de uma estratégia do Governo do Estado para interiorizar o turismo e ouvir as demandas locais.

“Nossa equipe se reúne com operadores de turismo, hoteleiros, empresários e comerciantes locais para entender as necessidades de cada um e, assim, gerar propostas que beneficiem tanto o turismo no município quanto os prestadores de serviços turísticos e a população local”, afirmou Ribeiro.

O secretário de Assuntos Estratégicos de Barcelos, Allen Gadelha, ressaltou a importância da parceria entre os poderes estadual e municipal.

“Esse é um momento muito importante para todos, pois temos a presença de uma equipe multidisciplinar trazendo informações e a regularização das operações turísticas do setor”, disse Gadelha.

Os atendimentos estão sendo realizados no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) de Barcelos, localizado na avenida Mariuá, Centro, das 9h às 17h. A equipe da Amazonastur oferece suporte gratuito para os trabalhadores do setor turístico que desejam se regularizar e acessar os benefícios dos programas Cadastur, Amazonas To Go e + Crédito Amazonas Turismo.

No sábado (12/04), a Amazonastur realizará o Workshop Turismo Sustentável, das 13h30 às 18h, na Câmara dos Vereadores de Barcelos, na avenida Darcy Fernandes Pereira. O evento incluirá palestras, debates e troca de experiências entre profissionais do setor, parceiros e a equipe da Amazonastur. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (92) 98428-6860. Todos os participantes receberão certificado ao final do evento.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a equipe Cadastur pelo telefone (92) 99357-3480 e com a equipe do Amazonas To Go pelo contato (92) 98174-6985.

*Com informações da assessoria

