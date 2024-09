A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) e a Unidade Metropolitana de Iranduba abriram inscrições para o processo seletivo de estágio em Direito. O objetivo é preencher duas vagas e formar cadastro de reserva para estudantes de graduação em Direito, que estejam cursando entre o 4° e o 9° período.

O estágio terá duração de até 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, a critério da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

Os selecionados receberão uma bolsa no valor de R$ 1.251,65, além de auxílio-transporte de R$ 198,00. A carga horária será de 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

Podem participar do processo seletivo estudantes de instituições públicas ou privadas de ensino superior credenciadas e reconhecidas pelo MEC, desde que estejam regularmente matriculados no curso de Direito e com frequência efetiva em dia.

Os interessados devem encaminhar, por e-mail (iranduba@defensoria.am.def.br), o currículo, a ficha de inscrição assinada (disponível no anexo 2 do edital), declaração de matrícula emitida pela instituição de ensino, histórico escolar e uma cópia de documento de identificação com foto.

O processo seletivo será dividido em duas fases: a primeira consiste em uma prova escrita, de caráter eliminatório, e a segunda, uma avaliação curricular (currículo e histórico escolar), de caráter classificatório. A prova será realizada no dia 31 de outubro, com análise do pensamento lógico, coesão na redação, conhecimento jurídico e adequação aos princípios institucionais da Defensoria Pública.

Os candidatos que alcançarem nota igual ou superior a 7,0 na prova escrita terão seu currículo e histórico escolar avaliados, recebendo nota entre 0,0 e 1,0. A lista de inscrições e a classificação final serão divulgadas no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

O melhor classificado será convocado para assumir a vaga imediatamente, enquanto os demais integrarão o cadastro de reserva da DPE-AM – Unidade de Iranduba. Em caso de empate na soma das notas, o critério de desempate será a idade, com preferência para o candidato mais velho.

O post Começam hoje as inscrições para estágio em direito na DPE apareceu primeiro em Portal Você Online.