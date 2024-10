Corinthians e Flamengo fizeram um primeiro tempo animado, com movimentações de ambos os lados e os times procurando o gol a todo tempo. Porém, chances de gol mesmo só teve um, aos 8 minutos. Após cobrança de falta, Alex Sandro subiu e cabeceou para o fundo do gol, mas a arbitragem pega impedimento e anulou a marcação, mantendo o placar tudo igual. Jogo seguiu quente, com os dois times criando e atacando, uma partida bastante equilibrada, quando uma arriscava, o outro devolvia logo na sequência. Aos 27 minutos o Flamengo teve uma baixa. Bruno Henrique acertou o pé na cabeça de Matheuzinho e foi expulso, deixando o time carioca com uma a menos o restante do jogo. Para suprir a perda do jogador, Filipe Luis não perdeu tempo e mexeu no time. Tirou Gabigol e colocou o zagueiro Fabrício Bruno, para deixar a defesa mais fechada. A alteração foi efetiva até o final do primeiro tempo, porque, mesmo com uma a menor, o Flamengo manteve o equilíbrio da partida.

Corinthians voltou pressionando, logo no primeiro minuto Yuri Alberto acertou uma cabeçada com direção certa, mas Léo Pereira tirou na cara do gol. Assim como no primeiro tempo, o jogo seguiu movimentado, com os dois times querendo fazer o gol, mas o alvinegro tinha as melhores chances, a maioria saindo do lado esquerdo e com participação de Yuri Alberto. Aos 15 minutos, de novo com Yuri Alberto, o Corinthians teve a chance de abrir o placar em um chute de canhota cruzado, mas Rossi foi melhor e espalmou para fora. Aos 26 minutos, em um ataque do Flamengo, a bola bate na mão de Garro dentro da área e o jogador cariocas ficam reclamando de pênalti, mas a arbitragem não entendeu como penalidade.

Nos minutos finais de jogo, mesmo com uma menos, foi o Flamengo quem pressionou o Corinthians. Gerson era quem criava as jogadas do time da Gávea. Aos 40 minutos, o camisa 8, depois de uma bela jogada em que ele deixou Carillo para trás, finalizou no gol, mas mandou para fora. Depois desse susto, o Corinthians voltou a jogar, e Giovane teve uma chance para o alvinegro, mas parou em Rossi. O jogo seguiu lá e cá até os minutos finais.