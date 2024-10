Chris Hoy, uma figura icônica do ciclismo, compartilhou a triste notícia de que foi diagnosticado com câncer de próstata em estágio terminal. “De coração, estou bastante positivo na maior parte do tempo e tenho felicidade genuína. Isso é maior que as Olimpíadas. É maior que qualquer coisa. Isso é sobre apreciar a vida e encontrar alegria”, disse. O ex-atleta, que tem 48 anos, descobriu um tumor em seu ombro em setembro de 2023 e fez o anúncio oficial de sua condição em fevereiro de 2024. O diagnóstico revelou que a doença se espalhou para várias partes do corpo, incluindo o ombro, quadril, pelve, coluna vertebral e costela. Com a classificação de estágio 4, o câncer é considerado incurável, e os médicos estimam que Hoy tenha entre dois a quatro anos de vida, enquanto ele continua a receber tratamento.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em uma entrevista ao Sunday Times, Hoy enfatizou que sua batalha contra a doença tem sido mais desafiadora no aspecto mental do que físico. Ele ressaltou a importância de valorizar cada momento da vida, mesmo diante de um diagnóstico tão grave. Chris Hoy é amplamente reconhecido por suas conquistas no ciclismo, tendo conquistado seis medalhas de ouro e uma de prata em quatro edições dos Jogos Olímpicos. Ele se destacou como o atleta britânico mais premiado até ser superado por Jason Kenny em 2021. Após sua participação nos Jogos de Pequim em 2008, Hoy foi agraciado com o título de cavaleiro, em reconhecimento a suas notáveis realizações esportivas.

Leia também

Vini Jr. é cotado para vencer a Bola de Ouro



Após penta da Libertadores, jogadoras do Corinthians protestam contra a Conmebol



Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA