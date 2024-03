O Manchester City conquistou uma vitória importante sobre o arquirrival Manchester United, por 3 a 1, neste domingo, 3. Com dois gols de Phil Foden, o time somou três pontos cruciais para manter-se na disputa próxima ao líder Liverpool no Campeonato Inglês, após 27 rodadas disputadas. O confronto no Etihad Stadium começou com um gol espetacular de Marcus Rashford para o United. Bruno Fernandes, atuando como centroavante, recebeu a bola na frente da área e passou para o companheiro finalizar com precisão no canto direito de Ederson, aos 8 minutos do primeiro tempo. Enquanto isso, o goleiro camaronês André Onana, do United, segurava o placar, enfrentando a pressão do City até o intervalo.

No início do segundo tempo, Foden protagonizou uma jogada decisiva, cortando para o meio pela direita e finalizando com maestria de canhota, sem chances para Onana. Nos momentos finais, o jovem meia, vice-artilheiro da Premier League com 11 gols, garantiu a vitória dos Citizens ao marcar após tabela com Bernardo Silva dentro da área, a dez minutos do final. Nos acréscimos, Haaland ampliou a vantagem do City. Rodri recuperou a bola de Sofyan Amrabat e serviu o norueguês para marcar seu 18º gol no campeonato.

No outro jogo do sábado, o Bournemouth venceu o Burnley por 2 a 0, ampliando a série sem vitórias do adversários para nove jogos consecutivos na competição e diminuindo suas chances de escapar do rebaixamento. Com 63 pontos, o Liverpool lidera a Premier League, seguido pelo Manchester City, com 62. A 27ª rodada continua na segunda-feira, com o Arsenal, terceiro colocado, enfrentando o lanterna Sheffield United.

*Com informações da AFP