Policiais civis do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) prestaram apoio à Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO), da Polícia Federal (PF), em uma operação policial deflagrada na terça-feira (28/05). A ação resultou na prisão em flagrante de José Ivan Silva do Carmo e Jamil Elias Filho, que estavam em posse de 3,8 quilos de ouro, avaliados em R$ 1,5 milhão. A ação ocorreu no Aeródromo Zirondi, em Porto Velho, Rondônia.

Conforme o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, a equipe do departamento já estava investigando o caso. Eles tomaram conhecimento de que uma aeronave de pequeno porte havia saído do município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus) com destino a Porto Velho, transportando uma quantidade significativa de ouro sem procedência. Nesse momento, a Polícia Federal foi acionada.

“Os policiais da FICCO chegaram ao Aeródromo Zirondi e, assim que a aeronave aterrissou, foi realizada a abordagem. Nessa ocasião, encontraram um pequeno lingote de ouro envolto em esparadrapo e uma peça de motor que continha o ouro”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, Jamil estava pilotando o avião. Ele negligenciou a propriedade do mineral, afirmando que pertencia a um indivíduo chamado “Chico”. No entanto, não forneceu a identidade do homem, nem qualquer informação que pudesse localizá-lo.

José Ivan foi preso no local, pois seria a pessoa responsável pelo transporte do material apreendido.

“Ambos informaram que não tinham conhecimento da origem do ouro. O material foi pesado e, de acordo com a cotação do dia, seu valor corresponde a R$ 1,5 milhão. Dois aparelhos celulares também foram apreendidos”, relatou Torres.

A dupla foi autuada por crime de usurpação de bem público da União e ficará à disposição da Justiça.