O ciclone extratropical que provocou ventania no Rio Grande do Sul vai afastar a instabilidade e deixar o tempo seco pelos próximos dias. A ausência da chuva é um alívio para o estado que viu os temporais e as cheias deixarem 169 mortos desde o final de abril. O volume de chuva superou mil milímetros em algumas cidades.

Nesta quarta-feira (29), o sol volta a aparecer, ainda que entre nuvens. Um ar frio de origem polar deixa o amanhecer com mínimas entre 7°C e 9°C em grande parte do estado. Na Região Metropolitana, a previsão é de 11°C.

No Litoral Norte e na Serra ainda há previsão de chuva – rápida e fraca – durante a manhã. Os ventos devem variar de 70 a 90 km/h no Litoral, afirma a Climatempo.

A partir de quinta (30), aumenta a condição para o registro de geada na Serra e na Região dos Vales.

