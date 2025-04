Visuliazação: 1

O deputado Gilvan da Federal (PL-ES) pediu desculpas hoje, no plenário da Câmara, por ter dito que deseja a morte do presidente Lula (PT).

Ele disse que “exagerou” e pediu desculpas. “Eu aprendi com o meu pai que um homem deve reconhecer os seus erros”, afirmou. “Um cristão não deve desejar a morte de ninguém. Eu não desejo a morte de qualquer pessoa, mas continuo entendendo que Luiz Inácio Lula da Silva deveria estar preso, deveria pagar por tudo que ele fez de mal ao nosso país, mas reconheço que exagerei na minha fala. Peço desculpas”, afirmou.

Gilvan da Federal havia atacado Lula durante sessão da Comissão de Segurança da Câmara. Ele repetiu três vezes que gostaria que o presidente morresse. “Nem o diabo quer o Lula, é por isso que ele está vivendo aí, superou o câncer. Tomara que tenha uma taquicardia porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que está afundando o Brasil. E eu quero mais é que ele morra mesmo”, declarou.

A AGU pediu que a Polícia Federal e o Ministério Público abram investigação criminal. A Advocacia-Geral da União informou que as declarações podem configurar, em tese, os crimes de incitação ao crime e ameaça. Também afirma que as manifestações do deputado podem ter excedido os limites da imunidade parlamentar.