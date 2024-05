As férias escolares são um momento de diversão às crianças e com a proximidade desta época do ano, o Sesc Amazonas abriu as inscrições para a Colônia de Férias. As atividades iniciam no dia 1º de julho e seguem até o dia 5 do mesmo mês, e para garantir uma vaga, basta ir até uma das Centrais de Relacionamento do Sesc.

A iniciativa visa oferecer a crianças de 6 a 14 anos, oportunidades de lazer educativo, promovendo momentos de diversão, criatividade e construção de relações sociais.

Durante a programação, os participantes terão oficinas de construção de brinquedos com materiais recicláveis, jogos educativos, oficinas, além do lazer no parque aquático.

O investimento para participar da colônia inclui camisa, squeeze e alimentação. Para dependentes de comerciários, o valor é de R$450, convênio/empresários, R$540, e para dependentes de público em geral, R$600. Os pais ou responsáveis que desejam inscrever mais de um filho terão desconto de 5%.

As Centrais de Relacionamento do Sesc ficam situadas em três unidades: Sesc Centro, Rua Henrique Martins, 427; Sesc Ler Cidade Nova, Rua Visconde de Itanhaém, 94; e Sesc Balneário, Av. Constantinopla, 288, Alvorada/Campos Elíseos.

