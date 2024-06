A casa de leilões Christie’s leiloará na próxima semana em Londres a medalha conquistada por Pelé na Copa do Mundo de 1962 no Chile, na qual o Brasil venceu o Mundial, anunciou nesta terça-feira (25) em um comunicado. O leilão será realizado na terça-feira, 2 de julho, e a casa de leilões britânica estimou o preço que a medalha poderia alcançar entre 200.000 e 300.000 libras (entre 1,3 milhão e 2 milhões de reais). Além da medalha, o lote leiloado incluirá um passaporte do ídolo brasileiro em sua juventude, segundo o comunicado.

