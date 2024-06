Atacante estava no Tikves, da Macedônia do Norte, e vai ficar à disposição para a sequência da Série B do Brasileiro a partir da abertura da janela de transferências, em julho.

O Amazonas FC conta com um reforço “caseiro” para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Luan Santos retorna de empréstimo do futebol europeu e já está integrado ao elenco aurinegro. Contudo, o atleta só poderá ser utilizado pelo técnico Rafael Lacerda a partir de 10 de julho, quando reabre o período de transferências e inscrições na competição.

Em janeiro deste ano, Luan foi emprestado ao Tikves, na Macedônia do Norte, ao lado do volante Robertinho. A primeira experiência do atacante no Velho Continente foi de 17 jogos e três gols marcados, o último deles na conquista do título da Copa da Macedônia, que rendeu também uma inédita classificação do clube à Conference League da próxima temporada.

“Fico muito feliz com o meu retorno, espero poder ajudar como eu sempre fiz, honrar sempre o manto e ficar à disposição o mais rápido possível. A minha vontade é poder voltar, contribuir com gols e ajudar o elenco do Amazonas nos objetivos”, afirmou Luan.

O atacante soma 33 jogos e nove gols com a camisa do Amazonas, clube com o qual tem vínculo desde a temporada passada. Luan foi o autor do gol do primeiro título estadual da história do clube, em 2023. Ele será opção para o setor ofensivo da Onça-pintada, que conta com Sassá, Jô e Bruno Lopes. A utilização de Luan Santos poderá acontecer a partir do duelo diante do Botafogo-SP, válido pela 15ª rodada, no dia 12 de julho.

