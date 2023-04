Chelsea e Liverpool entraram em campo na tarde desta terça-feira, 4, para disputar jogo adiado da 8ª rodada da Premier League e tentar espantar a crise. No entanto, a qualidade do jogo mostrou o porquê as equipes têm enfrentado dificuldades na temporada. O Liverpool, de Jürgen Klopp, veio de uma derrota dura para o Manchester City por 4 a 1 (de virada) e o Chelsea acabou de demitir o técnico Graham Potter e não vence a três rodadas. O jogo não mudou nada para os times. No Stamford Bridge, o Chelsea até chegou a balançar as redes duas vezes, mas em ambos os lance foi anulado por impedimento. O Liverpool conseguiu levar alguns momentos de perigo ao goleiro Kepa, mas comparado a outros jogos do campeonato, o clássico ficou bem abaixo do esperado. O resultado de 0 a 0 deixa os Reds em 8º e o Chelsea em 11º. Na próxima rodada, o Chelsea enfrenta o Wolverhampton no sábado, 8, às 11h (horário de Brasília), enquanto o Liverpool pega o líder Arsenal no domingo, dia 9, às 12h30.

Leia também

Michel Araújo revela incentivo de Diniz para fechar com o São Paulo: 'Disse que eu seria feliz'



Cássio diz que Luan precisa 'refletir' sobre situação no Corinthians: 'Não adianta colocar a culpa nos outros'