O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) informa que vai ofertar 25 mil vagas para acesso aos cursos de Qualificação Profissional, na modalidade de ensino a distância (EaD). As inscrições acontecem nos dias 15 e 16 de fevereiro, totalmente on-line.

Os interessados podem acessar o portal do Cetam no endereço: cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes/ para obter informações detalhadas sobre os cursos disponíveis, requisitos de participação e demais orientações que constam no edital.

O Cetam ressalta a importância de uma leitura prévia do edital pelo interessado em uma das vagas do certame, pois no documento constam todos os esclarecimentos.

Todos os cursos ofertados pelo Cetam são gratuitos.

Neste edital estão sendo ofertadas vagas para 25 cursos de Qualificação Profissional como Informática Básica, Inglês para Atendimento ao Público e Microempreendedor Individual, entre outros.

Os interessados em participar do processo de inscrição dos cursos de qualificação profissional, que ainda não possuem cadastro no Portal de Inscrição, devem acessar o site https://cursos.cetam.am.gov.br/ a qualquer momento e realizar o cadastramento seguindo as instruções solicitados no portal.

Esse procedimento antecipado agiliza o processo de inscrição do candidato na data especificada no edital.