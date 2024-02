A equipe de investigação da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), cumpriu, na segunda-feira (05/02), mandado de prisão preventiva de um homem, 33, pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra a própria filha. A vítima tem 12 anos atualmente, mas era abusada desde os 8.

De acordo com a delegada Marna Miranda, da DEP de Parintins, a mãe da menina abandonou ela com o pai, que morava com a vítima na zona rural do município. No entanto, desde os 8 anos a menina passou a ser abusada sexualmente por ele.

“Inicialmente os abusos começaram com ele pegando nas partes íntimas da criança, mas foram realizados exames de conjunção que confirmaram que a criança não é mais virgem”, informou a delegada.

Ainda conforme a autoridade policial, o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) requisitou investigação sobre o caso no dia 26 de janeiro deste ano. Com base nisso, a equipe policial iniciou as diligências e com o apoio do Conselho Tutelar conseguiu resgatar a vítima, que apresentava comportamento difícil, inclusive com automutilação. Agora, encontra-se em situação de acolhimento.

“Foi muito importante o trabalho do serviço social da delegacia por meio da escuta especializada da vítima. O relatório fundamentou junto com as demais diligências, inclusive, laudo do Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Savvis) para a representação da prisão preventiva do autor”, relatou Marna de Miranda.

O autor responderá por crime de estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.