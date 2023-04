Capitão e um dos maiores ídolos da história do Corinthians, o goleiro Cássio não economizou nas críticas a Luan, meia-atacante que foi cortado da lista de inscritos do clube na Copa Libertadores da América. Em entrevista coletiva, nesta terça-feira, 4, o “Gigante” pediu para que o jogador “reflita” sobre a sua situação no Timão – o ex-Grêmio não entra em campo desde fevereiro do ano passado. “Vou ser bem honesto, fico triste de ver o Luan não estando aí conosco. Foi o melhor jogador da América. Lá em 2016, as coisas não estavam bem para mim. Estava no banco, estava gordo. Mas se eu não olhasse para mim… Eu tinha que melhorar. Eu precisava fazer a minha parte. Não adianta colocar a culpa nos outros”, disse o arqueiro. “Gosto muito do Luan e não tenho nada contra ele. Acho que ele precisa olhar para ele. Ver o que está fazendo e o que pode melhorar. Não é possível ser indiscutivelmente o melhor da América e de repente não estar rendendo. Precisa fazer essa reflexão”, completou.

Contratado a “peso de ouro” do Grêmio, Luan não conseguiu ter uma boa sequência de jogos com a camisa do Corinthians. Na temporada passada, o meia-atacante chegou a ser emprestado para o Santos, mas também não agradou e acabou retornando ao Timão. Vinculado ao clube até o final do ano, ele pode sair do time a qualquer momento. “Espero que consiga dar a volta por cima. Primeira pessoa que precisa melhorar e querer isso é ele. Não só com palavras, mas com atitude. Acho que tem muito tempo de carreira (ainda). Consegui dar a volta por cima. Torço para que ele ache o caminho dele e volte em alto nível”, concluiu Cássio. O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira, 6, quando visita o Liverpool, do Uruguai, pela rodada inaugural da fase de grupos da Libertadores.