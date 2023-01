A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, neste sábado (14), um segundo suspeito de envolvimento na morte do cantor sertanejo Igor Moreira, de 29 anos. Segundo a PC, o homem confessou ser um dos atiradores.

O crime ocorreu no dia 4 de janeiro, dentro de uma casa, localizada na rua Botelho Magalhães, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

Na noite dessa sexta-feira (13), equipes da PC já haviam identificado e preso o primeiro suspeito de envolvimento no caso.

Assim como o primeiro, o homem detido neste sábado não teve a identidade divulgada e foi levado à sede da DEHS, na Zona Leste da capital.

O caso

Igor Moreira foi assassinado na noite de quarta-feira (4), quando chegava à casa da sogra, no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus. No momento do crime, o cantor estava acompanhado da noiva e do enteado.

De acordo com o depoimento da noiva à polícia, o cantor foi abordado por suspeitos que estavam em um carro branco. A mulher relatou que o atirador seguiu o sertanejo até a casa exigindo uma bolsa e uma arma.

A vítima disse que não sabia do que se tratava. Após responder ao criminoso, o cantor foi alvejado com cerca de 20 disparos de arma de fogo, segundo a polícia.

