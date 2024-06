Claudiele Santos da Silva, 34, maquiadora do salão da família de Djidja Cardoso, teve a prisão preventiva convertida em domiciliar na tarde desta quarta-feira (5) pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). Ela foi presa no dia 30 de maio, após a Operação Madrágora.

Segundo a decisão, a conversão da prisão ocorreu devido ao fato de ela ter um filho de dois anos, que ainda está na fase de amamentação.

A maquiadora deverá ser monitorada por tornozeleira eletrônica e não poderá sair do endereço registrado no TJAM como sua residência.

O advogado Kevin Teles informou que deve buscá-la no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF) ainda hoje.

Operação

Claudiele Silva foi uma das presas durante a Operação Mandrágora, que investiga uma suposta seita religiosa “Pai, Mãe, Vida”, que usava drogas do tipo ketamina e influenciava pessoas a consumi-las. De acordo com a investigação, Claudiele é uma das responsáveis por distribuir a droga de uso veterinário para a família Cardoso.

No dia 30 de maio, ela se apresentou ao 1º Distrito Integrado de Polícia, acompanhada do advogado, onde prestou depoimento.