Um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 28 anos, foram presos na quinta-feira (11), por suspeita de tortura e tentativa de homicídio contra um menino de 4 anos. O homem é o pai biológico da vítima e a mulher a madrasta. Os crimes ocorreram em junho de 2022, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), ambos estavam foragidos da Justiça e foram localizados em um ramal, no quilômetro 19, da AM-070, no município de Iranduba.

‘’Em junho de 2022, após a primeira denúncia que recebemos, eles foram presos, mas o prazo da prisão temporária expirou e eles foram soltos. Em setembro de 2023, o Ministério Público representou pela prisão preventiva deles e, desde então, nós estávamos procurando pela dupla. Eles foram presos ontem, em uma casa nesse ramal’’, esclareceu.

Conforme a delegada, a primeira denúncia relatava que a criança de apenas 4 anos apanhava de cinto e ripa da madrasta. A mulher também pisava na barriga dele. As agressões aconteciam quando o genitor do menino não estava em casa e o irmão dele, que, na ocasião, tinha 6 anos, presenciava as violências.

‘’Nós coletamos esses depoimentos com o irmão dele que também nos relatou que sofria agressões por parte da madrasta, mas nada tão violento quanto o que sofria seu irmão mais novo. Em duas ocasiões, ela agrediu essa criança tão fortemente que ele passou a cuspir sangue. Ela inventava desculpas para o genitor, chegando a dizer que o menino engoliu uma moeda e por isso estava mal’’, explicou.

Segundo Joyce Coelho, no segundo episódio grave de violência, a criança foi levada a um hospital infantil e deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Por conta da gravidade das agressões, a criança encontra-se em estado vegetativo

‘’Ele já chegou no hospital tendo uma parada cardiorrespiratória e agora está em estado vegetativo. A madrasta afirmou que ele caiu, mas diversas marcas de agressões foram encontradas em seu corpo, inclusive uma lesão na região do pênis e uma tampa de pasta de dente que foi encontrada na garganta dele’’, relatou.

O casal foi indiciado pelo crime de tortura e tentativa de homicídio. Beatriz pela ação e Clayton pela omissão. Ambos serão encaminhados para audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.