A ex-BBB Beatriz bateu um papo com Ana Maria Braga sobre a participação no reality e falou sobre a polêmica envolvendo sua maquiagem, considerada muito diferente das vistas nas fotos das redes sociais da vendedora. No Mais Você desta sexta-feira (12), Bia explicou que o espelho teve “culpa” no processo.

Ana Maria mostrou algumas fotos da Bia feitas para trabalhos como modelo após comentar o burburinho em torno da maneira como ela se maquiava na casa. Bia, então, se justificou:

“Geralmente as pessoas me maquiavam. Eu não sou boa em maquiagem. (…) Eu vinha maquiando do jeito que eu sou. (…) Me contaram do blush. Eu estou me divertindo demais!”, disse Bia.

A ex-confinada falou, em seguida, sobre os espelhos da casa. “Lá dentro os espelhos têm câmeras. Você olha para o espelho e é mais escuro, não é igual o de casa. E eu sempre comentava que parecia que eu não estava maquiada. Talvez seja aí que eu tenha exagerado. Não é um espelho normal”, explicou.