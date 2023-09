O cantor Elymar Santos é a atração nacional a subir no palco da casa de praia Zezinho Corrêa, localizada no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, neste domingo (4/6).

Elymar Santos está na capital desde sexta-feira (2), onde fez show beneficente em prol da construção de um santuário para Nossa Senhora da Amazônia.

Com mais de 50 anos de carreira, o cantor e compositor é conhecido pela sua versatilidade na MPB. Seus maiores sucessos são as músicas “Escancarando de Vez” e “Guerreiros Não Morrem Jamais”. Elymar também interpreta canções de grandes nomes da MPB, como Wando, Cazuza e Elis Regina.

Noite do Boleto

Neste sábado (5), o local recebeu a “Noite do Bolero com três atrações musicais: Berg Guerra, Edy Castro, e o renomado artista do gênero brega, Nunes Filho.

Mais de 500 pessoas compareceram para prestigiar o talento do “Príncipe do Brega” e desfrutar de uma noite cheia de emoção e romantismo. Berg Guerra, que cativou a plateia com sua interpretação emocionante de clássicos do bolero, foi o primeiro a se apresentar.

Em seguida, Edy Castro segurou o público com um carro-chefe das melhores do bolero. O público, que se espalhava pelo espaço, se amontoou em frente ao palco quando Nunes Filho iniciou sua apresentação, entoando sucessos que marcaram época e conquistaram corações.