Cleide Pereira, 34, e Francinei Pereira, foram atropelados por um carro desgovernado que invadiu uma lanchonete na noite desta sábado (4/6), na avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus. As vítimas estavam sentadas na frente do estabelecimento quando foram atingidas pelo veículo.

De acordo com informações da 26º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, o condutor do carro, modelo Renault Kwid de cor vermelha e placa QZI-7162, perdeu o controle da direção do veículo e invadiu a contramão, atropelando os clientes estavam na frente da lanchonete. Além de Cleide e Francinei, outras pessoas tiveram ferimentos mais leves.

Após o acidente, o motorista tentou fugir do local, mas foi contido pela população e pelos policiais militares. O homem foi preso e conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade hospitalar da capital. O estado de saúde delas não foi divulgado.