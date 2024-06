O humorista Carlos Alberto da Silva, conhecido como Carlinhos Mendigo, foi preso na tarde desta terça-feira (18) em São Paulo. Ele é acusado de dever R$ 246,9 mil de pensão alimentícia ao filho de 14 anos. A prisão ocorreu após Carlinhos ser encontrado foragido desde 2022, conforme informado pelo portal g1.

Carlinhos Mendigo foi levado para a 2ª Delegacia da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE).

A Record TV registrou o momento da chegada do humorista ao local, em imagens que rapidamente se espalharam pela mídia. Segundo informações, Carlinhos deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (19). Até lá, ele pode permanecer na Divisão de Capturas ou ser transferido para uma delegacia de trânsito.

Carlinhos Mendigo ganhou fama no início dos anos 2000 ao participar do programa “Pânico”, tanto na rádio quanto na televisão. Ele integrou o elenco do programa até 2007, voltando posteriormente em uma nova fase. Durante sua passagem pelo “Pânico”, Carlinhos criou personagens icônicos que conquistaram o público.

Um dos quadros mais populares do humorista era o “Vô, Num vô”, onde contracenava com Mano Quietinho, personagem de Vinícius Vieira. Além disso, Carlinhos ficou conhecido por suas imitações bem-humoradas de figuras públicas e celebridades.

Entre seus personagens mais famosos estão Silvio Santos Reptiliano, Sérgio Mallandro, Merchan Neves e Presidente Molusco. Sua habilidade em criar e interpretar personagens diversos foi um dos fatores que consolidaram sua carreira no humor brasileiro.

Após sua saída do “Pânico”, Carlinhos Mendigo continuou sua trajetória na televisão. Ele participou de um programa com Tom Cavalcanti, onde teve a oportunidade de explorar novas facetas de sua veia cômica. Além disso, foi um dos participantes da primeira temporada do reality show “A Fazenda”, exibido pela Record TV. Sua participação no reality também rendeu momentos de destaque e ampliou ainda mais sua popularidade.

Apesar do sucesso profissional, Carlinhos Mendigo também teve sua carreira marcada por controvérsias e problemas pessoais. A dívida de pensão alimentícia que resultou em sua prisão é um exemplo disso.

Desde 2022, o humorista estava foragido, o que complicou ainda mais sua situação perante a justiça. Agora, ele enfrenta um novo capítulo em sua vida, que será decidido pela audiência de custódia marcada para esta quarta-feira.

A prisão de Carlinhos Mendigo gerou ampla repercussão na mídia e entre os fãs. Nas redes sociais, muitos expressaram surpresa e lamentaram a situação. Outros, no entanto, criticaram o humorista por não cumprir com suas obrigações financeiras em relação ao filho.

