Brasília – A Caixa Econômica Federal fez uma transmissão ao vivo sobre a sistemática de pagamentos do Auxílio Brasil. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, apresenta as informações.

O pagamento do novo programa social começa nesta quarta-feira (17). As datas seguirão o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS).

Com valor médio de R$ 217,18 neste mês, a parcela de novembro começará a ser paga no dia 17 para os beneficiários de NIS com final 1 e terminará no dia 30 para os beneficiários de NIS com final zero. Com 17 milhões de famílias incorporadas, o Auxílio Brasil terá cerca de 2,5 milhões de famílias a mais que os 14,6 milhões atendidas pelo Bolsa Família.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

