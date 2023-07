O 56º Festival Folclórico de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) inicia nesta sexta-feira (30/6), com as apresentações dos bois Garantido e Caprichoso, que prometem encantar os expectadores até domingo (2/7). O boi vermelho defende o tema “Garantido por toda a vida”, já o Touro Negro vem em busca do bicampeonato com o tema “O brado do povo guerreiro”.

Ainda na madrugada desta sexta-feira, foi realizada a desmontagem do palco da Festa dos Visitantes, que este ano, pela primeira vez, foi realizada no Bumbódromo. O trabalho foi finalizado nas primeiras horas da manhã e a arena está pronta para receber as apresentações da primeira noite do festival.

Garantido

Em busca do 33º título do Festival Folclórico de Parintins, o Boi-Bumbá Garantido defende o tema “Garantido por toda a vida”. A associação folclórica leva para a arena do Bumbódromo, a partir desta sexta-feira, um canto por todas as vidas e parte da sua história, dividido em três grandes atos. Para dar força ao espetáculo, o bumbá traz uma das maiores lideranças indígenas da atualidade, cacique Raoni Meturike, do povo Kaiapó.

Segundo o presidente interino do bumbá, Adson Silveira, a superação é a palavra chave para a torcida e trabalhadores. “O Garantido não vai fazer diferente, o Garantido vai mostrar que ele voltou a ser o Garantido, um boi grande, majestoso, organizado, que preparou todos os 21 itens para ganhar o festival”, afirmou.

O Garantido abre a primeira noite do Festival de Parintins, com o espetáculo “A vida depende da vida”, falando sobre a urgência dos cuidados com a natureza e com as vidas humanas. Para a segunda noite, a narrativa do Garantido leva para a arena o subtema “Eu sou porque nós somos!”. A terceira e última noite fará uma viagem pela história de luta e glória do boi da Baixa do São José.

O ritual indígena “Nominação Kaiapó” promete ser uma atração à parte, onde o pajé do Garantido, Adriano Paquetá, representará o cacique Raoni Meturike, celebrado por ser um defensor de todas as vidas.

Caprichoso

Em busca do bicampeonato, o Boi-Bumbá Caprichoso, é o segundo a se apresentar nesta sexta-feira (30/06), na primeira noite do 56° Festival Folclórico de Parintins. O Touro Negro, que tem como tema “O brado do povo guerreiro”, apresentou, em coletiva de imprensa, na quinta-feira (29/03), o projeto de arena para as três noites de festa.

Durante os três dias de apresentação, serão feitas homenagens aos povos originários indígenas, além de reverenciar a história da cidade de Parintins. Erick da Silva Nakanomi, diretor do Conselho de Arte do Boi Caprichoso, explicou que serão quatro peças de alegorias e muita referência histórica aos povos originários com a presença dos mesmos dentro da apresentação.

A rainha do Boi-Bumbá Caprichoso, Cleise Simas, destacou que o objetivo é entregar excelência e buscar o bicampeonato, com todos os itens sincronizados e empenhados para fazer o melhor espetáculo possível. "Trabalhamos muito para entregar um boi-bumbá muito completo. Quanto ao meu item, ensaiei muito e estou empenhada em buscar a nota 10”, declarou.