BreakTudo Awards 2024 (Foto: Divulgação)

Foi divulgada nesta quarta-feira (05) a lista oficial de pré-indicados a Melhor Reality Star do BreakTudo Awards 2024. Vinte e quatro participantes e ex-participantes de reality shows foram selecionados para participar da primeira fase de votações da categoria Melhor Reality Star da premiação.

As votações começam na quinta-feira (06) no site breaktudoawards.com, e o público poderá votar até o dia 3 de julho. Os fãs e o público em geral terão a missão de definir os finalistas que passarão para a última fase. Os 8 mais votados avançarão como finalistas na lista oficial de indicados.

A segunda fase da votação para Melhor Reality Star ocorrerá no segundo semestre, juntamente com as votações das outras categorias. No dia da premiação, um deles será anunciado como o grande vencedor e receberá o troféu de Melhor Reality Star 2024.

Neste ano, participantes dos reality shows A Fazenda 14 (RecordTV), BBB 24 (Globo), Gran Hermano Argentina (Telefe) e La Casa de Los Famosos (Telemundo) estão pré-indicados.

A primeira fase de votação começa em 6 de junho e vai até 3 de julho. A votação pode ser feita no site breaktudoawards.com.

O BreakTudo Awards 2024 acontecerá em novembro e será transmitido pela plataforma de streaming Box Brazil Play, além dos canais Telemilênio, Yeeaah e BreakTudo no YouTube.

Pré-indicados a Melhor Reality Star:

Alane Dias – BBB

Beatriz Reis – BBB

Bauti Mascia – Gran Hermano

Cariúcha – A Fazenda

Constanza Romero – Gran Hermano

Clovis Nienow – La Casa de Los Famosos

Davi Brito – BBB

Deniziane Ferreira – BBB

Fernanda Bande – BBB

Giovanna Pitel – BBB

Isabelle Nogueira – BBB

Jaquelline Grohalski – A Fazenda

Juliana Scaglione – Gran Hermano

Leidy Elin – BBB

Lucas Souza – A Fazenda

Márcia Fu – A Fazenda

Maripily Rivera – La Casa de Los Famosos

Marcus Vinicius – BBB

Martín Ku – Gran Hermano

Matteus Amaral – BBB

MC Binn – BBB

Rachel Sheherazade – A Fazenda

Yasmin Brunet – BBB

Zoe Bogach – Gran Hermano

The post BreakTudo Awards 2024: Concorrentes a Melhor Reality Star são divulgados appeared first on BreakTudo.