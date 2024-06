Todos os cargos são de nível superior. Salários iniciais variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78.

Começam nesta terça-feira (dia 4) as inscrições para o concurso público unificado da Justiça Eleitoral. Os interessados em participar precisam pagar uma taxa de inscrição de R$ 85, para o cargo de técnico judiciário, ou de R$ 130, para analista judiciário.

As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de julho, pelo site do Cebraspe, a banca organizadora.

O processo seletivo vai preencher 389 vagas de analista e técnico judiciário. No Amazonas, os cargos serão efetivados no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado, inclusive para indígenas.

Veja o edital.

As oportunidades são para cargos efetivos, distribuídos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e por 26 unidades do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do país.

Todos os cargos são de nível superior, e a maioria exige formação em cursos específicos, como Direito, Serviço Social, Psicologia, Odontologia e Medicina (veja o edital). Os salários iniciais variam entre R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78.

O concurso prevê a reserva de 20% de vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.

Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar a isenção da taxa. A previsão é de que as provas sejam aplicadas no dia 22 de setembro em todo o país.

Acompanhe as fases do certame

-Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos

-Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de analista judiciário

-Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o cargo de técnico judiciário, da área administrativa e especialidade “agente da polícia judicial”

-Avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de analista judiciário

Apenas o TRE de Tocantins ficou de fora do edital, publicado no último dia 29, pois já existe outro concurso em andamento no órgão.

