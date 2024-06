Uma mulher e dois filhos brasileiros ficaram feridos após um ataque a bombas no sul do Líbano, neste sábado (1), confirmou o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), que ainda investiga a origem do ataque.

Fatima Boustani, de 30 anos, seus dois filhos e outros familiares estavam em sua casa na cidade de Saddikine quando foram atingidos por bombas.

A brasileira sofreu ferimentos graves na cabeça e precisou passar por uma cirurgia. Ela segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na cidade de Tiro, com estado de saúde considerado gravíssimo.

A filha de 10 anos de Fatima também foi ferida, com um corte profundo na perna. Ela também passou por cirurgia e está internada na UTI. O filho mais novo, de 9 anos, teve ferimentos leves e também está hospitalizado.

“Os médicos nos tranquilizaram sobre a condição dele, mas a situação da mãe ainda é crítica no momento”, disse Jihad Azzam, tio de Fátima, em entrevista à Folha de S. Paulo. Azzam ainda afirmou que a família foi atingida por um ataque aéreo israelense.

O Itamaraty confirmou que está prestando assistência consular aos brasileiros feridos e seus familiares. A Embaixada do Brasil em Beirute acompanha de perto o caso e está em contato com as autoridades locais para obter mais informações sobre o ataque.

A família de Fatima pede ajuda para custear as despesas médicas e pede que o caso seja investigado. “Estamos vivendo um momento muito difícil e precisamos de toda a ajuda possível”, disse Azzam.

