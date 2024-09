Nesta quinta-feira (5), o Brasil registra 5.724 focos de incêndio, de acordo com dados do sistema BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Na Amazônia está a maior parte das ocorrências, com 2.819 –ou 49,2% dos focos. O Pará foi o estado que registrou o maior número de queimadas, com 1.975 focos registrados em 24 horas.

Entre o último domingo (1º) e esta quinta-feira, o país registrou 17.976 focos de incêndios. O Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga e o Pantanal também registraram a incidência de fogo.

O país encerrou o mês de agosto de 2024 com o pior número de queimadas em 14 anos, com 68.635 ocorrências. Houve alta de 144% em comparação ao mesmo período de 2023.

