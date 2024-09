O ministro de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, visitou nesta quinta-feira, 05/09, o Residencial Ozias Monteiro I, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, acompanhado do candidato a prefeito Marcelo Ramos (PT) e do vice Luiz Castro (PDT).

O conjunto habitacional, com 800 apartamentos, foi construído com recursos, no valor de R$ 33,8 milhões, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Governo Lula.

“É prioridade discutir habitação numa cidade que tem tantas pessoas morando em áreas de risco. Precisamos agilizar uma política pública habitacional e o presidente Lula é o parceiro ideal para isso porque todas as moradias populares que existem na cidade de Manaus são legados dos governos do presidente Lula”, afirmou o candidato a prefeito.

Padilha também foi convidado para participar do encerramento do Workshop Iniciativas de Pesquisa e Inovação para a Amazônia, às 15h, no Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA). E depois vai se reunir com líderes dos partidos que integram a coligação de Marcelo, “Manaus mais Forte”.