Brasil – A Ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e o Presidente Jair Messias Bolsonaro visitam nesta quarta-feira (17/11) a unidade de processamento da BRF Foods em Abu Dhabi. Na ocasião, a Ministra disse que o Brasil está se antecipando para garantir os fertilizantes para a próxima safra de verão, a partir de setembro do ano que vem.

A ação faz parte de uma estratégia do governo para evitar que as sanções econômicas impostas à Belarus aumentem o preço dos alimentos no território brasileiro.

“Não é que vamos ter problemas de fornecimento, mas vamos ter problemas quanto ao pagamento, mais ou menos o que já acontece com o Irã e que traz alguns transtornos. Estamos nos antecipando a isso, conversando com outros parceiros para que a gente tenha um porcentual nas exportações de produtos, para que a gente tenha segurança que nossos fertilizantes vão chegar a tempo”, salientou Tereza Cristina à Imprensa Nacional.

Cerca de 20% do consumo de potássio da agricultura brasileira vem de Belarus, que é 2º maior exportador de fertilizantes para o Brasil. O país enfrenta sanções econômicas da União Europeia e dos Estados Unidos, como forma de retaliação à crise de imigração na fronteira com a Polônia.

Agora, a Ministra segue para Moscou, na Rússia, onde tratará de novas aberturas de mercados para os produtos agropecuários brasileiros e conversará com indústrias de fertilizantes.

O governo Bolsonaro lançará um plano nacional de fertilizantes ainda em dezembro para reduzir a dependência brasileira de fornecedores internacionais. A meta do Ministério da Agricultura é diminuir a participação estrangeira de, em média, 85% para algo em torno de 60% nos próximos 30 anos.



